A colação de grau dos concluintes 2022 dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Letras, Jornalismo e Pedagogia, da UNIR, campus de Vilhena, aconteceu na noite de terça-feira (07/03), na Câmara de Vereadores.

Destaque ao curso de Ciências Contábeis, que formou o primeiro bacharel em Ciências Contábeis surdo do estado de Rondônia.

Motivo de muito orgulho para a comunidade surda de Vilhena, Jhonatan Maldi Alves recebeu seu título de bacharel em Ciências Contábeis das mãos do vice-reitor, professor doutor José Juliano Cedaro, que após a outorga de grau, destacou, em seu discurso, a importância desse momento de inclusão para a UNIR, assim como para toda a comunidade acadêmica vilhenense e sociedade rondoniense.

Jhonatan não foi o único aluno surdo a receber a outorga de grau pelo vice-reitor naquela noite, mas se destacou por ser o primeiro surdo no estado de Rondônia com formação superior na área de Ciências Contábeis, o que se configura como uma grande conquista em um campo de estudo extremamente desafiador para pessoas com as limitações que o acadêmico tem.

Jhonatan venceu essas adversidades com determinação e resiliência e é motivo de orgulho para o corpo docente e discente do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis e para todo o campus de Vilhena.