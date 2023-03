Na manhã desta quarta-feira (8), a Câmara Municipal de Cacoal realizou a Apresentação Oficial da nova Mesa Diretora eleita para o biênio 2023/2024 durante Sessão Ordinária da última segunda-feira (6).

O evento contou com a presença do presidente da OAB/Cacoal Diogenes Nunes de Almeida Neto; dos vereadores Luiz Fritz, Romeu Moreira, Zivan Almeida, Edimar Kapiche, e Paulinho do Cinema; lideranças, e demais autoridades.

Na oportunidade, a procuradora jurídica da Casa, Talânia Lopes, mestre da cerimônia, fez a leitura do Termo de Posse dos eleitos assinado na tarde dessa terça-feira (7), sendo eles, os vereadores: Valdomiro Corá (presidente), Toninho do Jesus (vice-presidente), João Paulo Pichek (1º secretário) e Lauro Garçom (2º secretário).

Ao abrir a cerimônia, o presidente eleito iniciou a apresentação com um momento de oração, agradeceu a todos os presentes, o firme apoio dos parlamentares que compõem a Chapa eleita, e dos vereador Magnison Mota e Paulo Henrique por serem favoráveis à Eleição da Nova Mesa.

Emocionado, Corá também lembrou de sua trajetória política e de vida, “do menino pobre, de família humilde, que chegou em Cacoal em 1974 e conquistou cinco mandatos no cargo de vereador e eleito duas vezes presidente da Câmara”.

Com voz embargada, pediu desculpas pela “vergonha” que a Chapa perdedora está promovendo no município devido ao que considera um inconformismo. “Temos que saber perder e ganhar”, disse, citando eleições em que ele próprio perdeu “mas soube me comportar e respeitar os resultados”.

Após mensurar os desafios para ser eleito, o novo presidente já recomposto, assegurou que seguirá tendo respeito com todos os vereadores da Casa, mesmo da oposição. “Vou conduzir esta Casa com respeito e carinho. Podem contar comigo, mas também exijo respeito de todos”, afirmou.

Na ocasião, Corá também criticou a postura do vereador Kapiche que, sem pedir para se fazer uso da palavra, interrompeu a cerimônia para “anunciar” que um “Ato da Mesa Diretora da gestão anterior anula a Eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024”.

Conforme o novo presidente, o documento será analisado juridicamente.

MELHORIAS

O agora ex-presidente João Pichek, que presidiu a apresentação, falou sobre os trabalhos realizados durante a sua gestão, especialmente as ações administrativas em favor de melhorias da Casa e que estão refletindo diretamente nos servidores.

“Desde que tomei posse, disse que o meu mandato seria harmonioso. Honrei os 1.137 votos que recebi, e fiz uma gestão pautada na seriedade. Consegui administrar a Câmara de forma legível, mesmo na pandemia, concedi reajuste salarial e abono natalino aos servidores, viabilizei Cursos de Capacitação para a Casa, dei andamento às obras de reforma incluindo nova climatização e rede de energia elétrica, e bati recorde de Projetos aprovados”, ressaltou.

Pichek também salientou que entrega a Presidência saindo pela porta da frente, “e não pela porta dos fundos”, e resumiu: “tentei conduzir tudo da melhor forma possível, e quero seguir ao lado do novo presidente contribuindo. Fico feliz em fazer parte de uma Chapa que realmente vai ter sua independência em legislar, fiscalizar, e realizar seu trabalho”.

O vice-presidente eleito, Toninho do Jesus, assim como o vereador Corá, também pediu respeito a todos, desejou sucesso aos componentes da nova Mesa, diálogo ao novo presidente, e se colocou à disposição.

“Podem contar comigo. Se precisar criticar, vou, mas vou contribuir da melhor forma possível”, resumiu, desejando sorte a todos.