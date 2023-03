Recentemente recém-reinaugurado, o espaço Villa Bier oferece um novo conceito e ambiente agradável para quem quer passar momentos inesquecíveis.

Neste fim de semana, a Casa apresenta musica ao vivo com duas atrações artísticas.

No sábado, 11, a partir das 17h, o espaço Villa Bier apresenta a cantora Suelhem, com as melhores da MPB, além de promoção no Chopp a R$ 5,99 das 16h as 19h.

No domingo, 12, Villa Bier apresenta a partir das 17h, Pedro Luccas & Vinícius com o melhor da música sertaneja e promoção no Chopp a R$ 5,99 das 16h as 19h30.

Villa Bier – Avenida Celso Mazutti ao lado da Pemasa – Vilhena-RO.