Nesta sexta-feira (10/3) o cantor Gusttavo Lima agita Vilhena.

É a terceira vez que o astro sertanejo se apresenta na cidade. O show marca a reabertura do Parque de Exposições.

O evento contribui para a movimentação dos hotéis, restaurantes e lanchonetes da cidade. Vários fãs de Gustavo do Mato Grosso e de cidades rondonienses estão hospedamos em Vilhena.

A cidade tem cerca de 20 hotéis, para todos os bolsos. Em nenhum há vagas para hoje. Por exemplo, no Hotel Portinari — um dos principiais, localizado na avenida Major Amarante — são 47 apartamentos. Estão todos ocupados por hóspedes que irão assistir ao show.

O estudante Bruno Vieira de Lima veio de Cacoal, de ônibus. “Vim com dois amigos para o show. Vou achar um hotel aqui perto da rodoviária e vou utilizar Uber para chegar ao parque de exposições”, explica o rapaz de 22 anos.

Há uma cadeia produtiva movimentada com este tipo de turismo de eventos. Muitos setores saem no lucro, fora o próprio artista que tem o cachê mais caro do país — R$ 700 mil.

As portas do recinto do show estarão abertas a partir das 19h.