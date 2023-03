Na última quarta-feira, 8 de março, A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), do Ministério da Educação, publicou portaria autorizando a criação do curso superior de Direito no campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir), em Vilhena.

Essa é uma luta antiga e teve como uma grande apoiadora a então deputada federal Jaqueline Cassol.

“Eu entendo que nós precisamos fortalecer o Ensino Superior Público, pois a maioria dos nossos jovens não tem condições financeiras de arcar com uma faculdade particular. Por isso, eu sempre me coloquei à disposição da Unir para ajudar nesta luta. E agora, recebemos essa ótima notícia, que me deixou extremamente feliz”, afirmou Jaqueline.

Elder Gomes, vice-coordenador do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito da Unir, enfatizou a relevância da ex-parlamentar durante todo o processo de negociação para a implantação do curso em Vilhena. “Assim que o projeto ficou pronto, nós procuramos a deputada Jaqueline Cassol no intuito de que ela pudesse nos apoiar. Foi por meio da intercessão dela que conseguimos uma primeira reunião com o então ministro da educação e, a partir daí, o projeto começou a tomar forma. Ela também sempre esteve à frente, cobrando a Seres, encaminhando ofícios e acompanhando o andamento. O empenho da Jaqueline foi fundamental para essa conquista”, disse.

“Encerrei meu mandato de deputada em janeiro deste ano, mas sigo feliz em ver o resultado do trabalho realizado por toda a equipe durante esses quatro anos em que estive ocupando uma vaga no Congresso”, finalizou Jaqueline Cassol, que agora segue à frente do Partido Progressistas de Rondônia.

Segundo a portaria da Seres, o campus de Vilhena contará com 50 vagas para o curso de Direito.