O conhecido advogado João Paulo das Virgens publicou nas redes sociais sobre a morte de sua filha, Talita Gurgel do Amaral Lima, aos 39 anos, ocorrida na tarde desta sexta-feira, 10.

Ela era médica e morava havia apenas dois meses em São Paulo. Foi encontrada ferida, aparentemente após uma queda, e foi levada pelo marido Roberto Zanardi ao hospital. Morreu de parada cardíaca.

Talita formou-se médica há 10 anos. Atuou em Porto Velho — sua terra natal — e no estado de Santa Catarina, antes de migrar para a capital de São Paulo.

O pai dela foi vereador na capital rondoniense, é policial civil aposentado e advogado atuante há mais de duas décadas em Vilhena.

>>>Nas redes sociais, João Paulo escreveu:

“LUTO. POR MINHA FILHA TALITA GURGEL.

DEUS COLHEU NESTA TARDE MINHA AMADA FILHA @talita_tilti em São Paulo, onde estava há 2 meses trabalhando e estudando.

Minha filha amada. Minha bebê número. Minha médica competente e meu tesouro.

Passo por uma dor que não desejamos a nenhum pai ou mãe.

QUE JESUS CRISTO ME DÊ FORÇAS, DÊ FORÇAS AS SUAS IRMÃS E SUA SOBRINHA AMADA. MAS PRINCIPALMENTE A SUA MÃE LUZISTELA GURGEL E A TODOS OS FAMILIARES E AMIGOS.

MEU AMOR AGORA ESTÁ AO LADO DO MÉDICO DOS MÉDICOS, NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.

MEU CORAÇÃO DE PAI E AVÔ CHORA POR SUAS IRMÃS E SOBRINHA MARIA EDUARDA, MAS SANGRA PRINCIPALMENTE PELAS PALAVRAS DE AMOR QUE NÃO OUVIREI MAIS.

DÓI, DÓI MUITO.

JESUS QUE A RECEBA E A CONDUZA PELOS CAMINHOS DO SENHOR, ATÉ DEUS PAI.

SAUDADES MINHA FILHA AMADA.

FORÇA PARA SUAS IRMÃS E SUA MÃE.

COMO EU TE AMO TALITINHA.

COMO EU TE AMO. DEUS SEJA POR NÓS”.