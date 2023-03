Na última quinta-feira (9), o deputado estadual Ezequiel Neiva (UB), amigo pessoal e ex-colaborador do governo Confúcio Moura como diretor-geral do DER, esteve visitando o gabinete do senador em Brasília (DF).

Na oportunidade Ezequiel Neiva propôs mais uma parceria com o senador Confúcio Moura, para juntos levar recursos de infraestrutura para Rondônia.

“Ele trabalha mais com rodovias, pontes, asfaltamento urbano das cidades do Cone Sul como: Cerejeiras, Corumbiara, Colorado do Oeste, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Cabixi e Vilhena,” afirmou Confúcio.

Ezequiel solicitou recursos para construção de uma ponte de concreto na região do Cone Sul que é altamente produtora de grãos. Hoje a ponte é de madeira, não aguenta o movimento das carretas pesadas.

“Logicamente vamos trabalhar juntos, trabalhar esse recurso para quando abrir o orçamento atender o Ezequiel e atendendo ele também estou fazendo o meu trabalho de ajudar o estado de Rondônia,” destacou Confúcio.

Confúcio e Ezequiel Neiva já levaram juntos diversos recursos na área da infraestrutura para os municípios de Rondônia.

“O senador Confúcio Moura é um verdadeiro municipalista, mostrou isso durante seu governo. Já foi prefeito e conhece as dificuldades dos prefeitos de Rondônia e mais uma vez estará atendendo nossa solicitação e destinando recursos para a região do Cone Sul, nossa gratidão por mais essa parceria,” finalizou Neiva.