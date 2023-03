O motorista de aplicativo W.M.G.M., foi preso pela Polícia Militar de Trânsito (Pran), em Vilhena. Ele manuseava o celular enquanto dirigia. No carro foi encontrado drogas e maços de cigarros, o rapaz admitiu que havia consumido maconha e cocaína antes de sair para trabalhar.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Ptran realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, quando os militares observaram o condutor de um carro manuseando o aparelho celular enquanto dirigia.

Com isso, a Ptran abordou o motorista W.M.G.M., a documentação dele e do carro estavam em dia, mas o mesmo havia cometido infração de trânsito, dirigindo e manuseando o celular ao mesmo tempo.

Em revista pessoal foi nada de ilícito foi encontrado, mas enquanto o auto de infração de trânsito estava sendo confeccionado, foi realizado revista no interior do veículo e no porta-luvas foi encontrado uma embalagem plástica contendo 30 gramas de substância aparentando ser cocaína, distribuídas em seis porções.

Ainda sobre o banco dianteiro havia 27 maços de cigarro e uma maquininha de cartão. Indagado sobre a substância que transportava o condutor disse que iria entregá-las.

Sobre a procedência do entorpecente o motorista preferiu ficar calado. As carteiras de cigarro, relatou que era para vender durante as corridas.

O condutor confessou que em sua residência havia mais drogas do tipo maconha, no qual alegou que era para seu consumo.

Com isso, a guarnição foi a casa do rapaz e com sua autorização procedeu uma revista encontrado 35 gramas de substancia análoga a maconha, além de um rolo de papel filme, normalmente usado para embalar entorpecente.

O motorista ainda confessou à polícia que antes de sair para trabalhar havia feito uso de maconha e cocaína.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz e prisão e conduzido para a delegacia de polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.