Neste domingo, 12, uma internauta entrou em contato com redação do Extra de Rondônia, onde enviou foto e falou da sua indignação com o condutor de um veículo de luxo estacionado em faixa amarela e obstruindo o acesso de cadeirante na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

De acordo com a internauta, registrou o fato no sábado, 11, por volta das 11h35.

“Fiquei ali observando por mais de 20 minutos, onde vi que uma senhora acompanhando um cadeirante que precisava acessar a via rebaixada, como também uma mãe com bebê no carrinho e não conseguiram devido ao carro estacionado bloqueando o acesso. Fiquei indignada com a falta de respeito do condutor”, comenta a internauta.