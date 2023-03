M.D.S.M., que estava foragido do sistema prisional, foi capturado na noite de sábado, 11, pela guarnição da Patrulha Reforço, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informação que num estabelecimento comercial no bairro São José, havia um foragido da Justiça.

Com isso, a guarnição foi ao local, mas quando chegou o suspeito havia saído.

Contudo, como o suspeito havia sido identificado, os militares estavam em patrulhamento pela Rua 8220, no bairro Barão do Melgaço II, quando avistaram o suspeito que trafegava em uma motocicleta, com isso, ele foi abordado.

O rapaz relatou aos militares que estava em deslocamento para a igreja, ao ser indagado respondeu que sabia que contra ele havia mandato de prisão em aberto expedido na Comarca da cidade de Guajará-Mirim.

Entretanto, os miliares em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) constatou o mandado contra M., a ser cumprido

O rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.

Após o registro da ocorrência o preso passou pelo exame de corpo de delito e foi conduzido a Casa de Detenção, onde ficou a disposição da Justiça.