K.O.S., que estava foragido da Justiça, foi capturado na noite de sábado, 11, pela guarnição da Patrulha Reforço, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição fazia ronda de rotina pela Rua 36, quando na esquina com Avenida 17, no bairro Bela Vista, os militares observaram um homem chegando num estabelecimento comercial em uma motocicleta Yamaha Lander XTZ 250 de cor preta, no qual ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção para abordá-lo.

Durante a abordagem o rapaz confessou que estava foragido do sistema prisional, fato constatado através de consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrências foi registrada.

Após passar pelo exame de corpo de delito, o preso foi entregue a Casa de Detenção, onde está a disposição da Justiça.