Tudo pronto para a realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde Ordinária, que acontecerá nesta terça e quarta-feira, 14 e 15, no auditório da Faculdade Favoo (antiga Avec), em Vilhena.

Organizado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) em parceria com a Prefeitura de Vilhena, a conferência discutirá a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), que neste ano traz o lema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”.

A organização do evento, convida a população para participar, em especial a todos os servidores da Saúde. As inscrições podem ser feitas online, pelo link: https://bit.ly/10ConferenciaSaude.

Também haverá o cadastramento no local, que começa às 18h30 no dia 14 e prossegue durante o dia 15, das 7h30 às 17h. O auditório da Favoo fica na av. Liliana Gonzaga, nº 1265, no bairro Bela Vista.

De acordo com Maria Luiza, presidente do Conselho, responsável pela organização da Conferência, a participação da comunidade será fundamental para o avanço da saúde em Vilhena. “O evento foca em fortalecer e garantir a saúde para cada cidadão. Com a participação da comunidade, podemos realizar uma mudança efetiva, que beneficie a todos”, finalizou.

Palestrarão na conferência, o secretário municipal de Saúde Richael Costa, a médica Maria Arlete Gama e os psicólogos Cleibson André Nunes, Rivania Cássia Campos e Diene Nepomuceno. O evento também contará com a apresentação musical do quarteto Soar Grupo Musical.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone ou WhatsApp da Semus pelo número (69) 3322-2945.

>>> CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: