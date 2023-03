A melhor casa noturna sertaneja do Cone Sul, a Old Ranch, completa 11 anos de existência no próximo 8 de abril e registra a data com o show nacional da dupla Fred & Fabricio, em Vilhena.

A Old Ranch é conhecida por sempre oferecer um bom atendimento e shows de artistas de renome, e, desta vez, não seria diferente. Com ambiente climatizado e muito confortável, a festa promete atrair grande público.

Os sertanejos têm sido apontados como uma das melhores duplas da atualidade, mesmo com pouco tempo de formação, com repertório completo, como “Pagando os pecados”, “Amor e ilusão”, “Contra a Maré”, “Trem Bão Prá Lá de Bagdá”, e também lançamento recente, “Guarda Roupa”, com participação especial de Hugo & Guilherme, e muito mais.

Os camarotes e o 1º lote já se esgotaram. Então corre e garanta seus ingressos na Diip Bar e banca Capricho, que ficam localizadas na praça do centro da cidade.

Mais informações serão fornecidas através do telefone (69) 98134-4990, com Eliton Costa.

A Old Ranch está localizada na Avenida Major Amarante, 4229, no centro de Vilhena.