O vereador Zequinha Inácio destacou o trabalho realizado pelo deputado estadual Cirone Deiró, em favor do desenvolvimento integrado e sustentável do município de Seringueiras.

“O Cirone já destinou mais de R$ 800 mil para apoiar a administração do prefeito Armando. São recursos que estão sendo investidos na saúde, agricultura e recuperação das estradas rurais. Recentemente o deputado garantiu mais R$ 288 mil para a Secretaria de Saúde do nosso município, que serão destinados no atendimento aos pacientes em tratamento ortopédicos ”, disse Zequinha Inácio.

Segundo o vereador, Cirone tem se destacado pelo seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e sua parceria com Seringueiras tem sido importante para a viabilização de recursos nas diversas áreas, principalmente para a saúde, a recuperação de estradas e o fortalecimento das associações rurais. Recentemente a Prefeitura recebeu ferramentas e outros equipamentos mecânicos, adquiridos por meio de emendas do deputado. “O trabalho do Cirone tem feito a diferença em nosso município, na busca por recursos e também em muitas outras ações junto ao nosso governador Marcos Rocha”, afirmou.

Zequinha disse que Seringueiras ainda é carente na área da saúde, mas que o apoio de Cirone tem feito a diferença na melhoria do setor. “Somos muito gratos ao deputado pelo que tem feito em favor de nosso município”, afirmou.

O prefeito Armando Bernardo da Silva e a secretária municipal de Saúde, Bruna Inácio da Silveira Xavier também enalteceram o apoio de Cirone. Eles afirmaram que os recursos chegaram em boa hora e que o trabalho desenvolvido pelo deputado tem sido de fundamental importância para atender as necessidades da população. “Nossa gratidão e nossos reconhecimento ao deputado Cirone e ao vereador Zequinha pelo grande trabalho desenvolvido em favor de nosso município”, disse Armando Bernardo.

Cirone disse que os representantes locais de Seringueiras podem continuar contando com o seu apoio em favor do município. Ele destacou a importância da parceria mantida pelo vereador Zequinha, o prefeito Armando e o vice Cláudio Pirouzzi. “ Reafirmo o meu compromisso de continuar trabalhando em busca de soluções e melhorias para o município, contribuindo para torná-lo cada vez mais próspero e desenvolvido”, afirmou.