Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 13, no semáforo do cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Ricardo Franco, no centro de Vilhena.

O flagrante foi registrado por câmeras de segurança da empresa Camerite que desenvolve o projeto #eucolaboro.

As imagens mostram o motorista de um carro fazendo uma conversão proibida e provocando a colisão.

No choque, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

>>>Vídeo: