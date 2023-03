A Polícia Militar prendeu um apenado do regime semiaberto pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores nesta terça-feira,14, em Buritis. O conduzido estava com a tornozeleira eletrônica desligada há dias, sendo localizado em uma residência no Setor 02. Com ele foram apreendidos 765 gramas de maconha, além de vários objetos oriundos de furto ou roubo, que foram recuperados pelos policiais.

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Penal e o Núcleo de Inteligência da PM tiveram êxito em abordar o conduzido e encontraram a droga juntamente com equipamentos básicos para embalagem, uma balança de precisão e várias porções menores já prontas, o que caracterizou o crime de tráfico de drogas.

Uma adolescente de apenas 13 anos, que estava com o apenado dentro da residência, foi apreendida e posteriormente apresentada como vítima do crime de corrupção de menores.

No imóvel também foram encontrados bens furtados ou roubados, que foram negociados em troca da substância entorpecente, sendo uma televisão, um par de tênis e uma furadeira.

O detento recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A mãe da menor foi acionada e compareceu para acompanhar o registro da ocorrência.