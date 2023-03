Na última quarta-feira, 08, a operação em conjunto do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), ao realizar fiscalização ambiental rotineira no parque estadual Serra dos Reis, próximo ao município de São Francisco do Guiaporé/RO, resultou na apreensão de madeira que estava sendo extraída ilegalmente do interior da unidade de conservação.

Após receber informação de que havia criminosos entrando no Parque com caminhões para extrair madeiras, os agentes intensificaram a fiscalização com o objetivo de flagrar a ação criminosa. Durante o patrulhamento da Linha 72, via que dá acesso ao Parque, um caminhão foi flagrado transportando dezenas de troncos de madeira. O motorista se jogou do caminhão e correu para dentro da floresta, na tentativa de não ser apanhado. Logo, não foi possível localizá-lo. Após a averiguação da carga ilegal, foi constatado que se tratava de 64 troncos de madeira da essência Itaúba (Mezilaurus itaúba) com 3,10 de comprimento cada.

Itaúba é uma árvore de grande durabilidade e de alto valor comercial. Os agentes ambientais e policiais da operação, realizaram então a apreensão e a condução do veículo e a madeira para a prefeitura municipal de São Felipe D’Oeste – RO, que ficou como depositária fiel dos bens.