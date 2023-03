A UNIR publicou nesta segunda-feira, 13, o Edital do Processo Seletivo Discente 2023, o PS UNIR 2023, que vai selecionar 2.650 novos alunos para 60 cursos de graduação oferecidos em todos os campi da Universidade.

O Edital do PS UNIR 2023 e todos os seus anexos e detalhamentos estão disponíveis no Portal de Processos Seletivos da UNIR.

Em Vilhena, os cursos e vagas disponíveis são as seguintes: Administração (45 vagas), Ciências Contábeis (50 vagas), Direito (50 vagas), Letras (50 vagas) e Pedagogia (50 vagas).

Como destaca a reitora da UNIR, professora Marcele Pereira, a inscrição no PS UNIR é a principal porta de entrada para os cursos de graduação da Instituição, e a que seleciona a maior parte dos novos estudantes da única Universidade Federal de Rondônia.

“Neste ano o período de inscrições está maior, para que mais gente possa escolher com mais tempo um dos 60 cursos que estão com vagas abertas. Agora com as atividades totalmente retomadas, a UNIR está preparada para receber novas alunas e alunos, e estamos ansiosos para conhecer e iniciar as atividades com nossos novos estudantes”, disse a reitora da UNIR.

Com o lançamento do edital, está confirmado o período de inscrições a partir de 20 de março, que seguem até 09 de abril. Todas as inscrições acontecerão de modo online, por meio deste link: https://sistemas.unir.br/discente.

Como já aconteceu em anos anteriores, a UNIR seleciona os novos alunos por meio de processo seletivo próprio, que utiliza as notas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como principal critério, mas que também seleciona por meio das notas do Ensino Médio, em momentos distintos ao longo do processo seletivo.

VAGAS E CURSOS

Neste ano, a UNIR abriu 2.650 vagas distribuídas por todos os seus oito campi, instalados nas cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.

A lista de cursos oferecidos pela UNIR e informações sobre cada um deles, inclusive as listas dos professores e detalhes sobre as disciplinas, podem ser acessadas neste link. Aqui é possível saber mais sobre cada campus da UNIR.

Já a quantidade de vagas ofertadas por cada curso pode ser consultada aqui. É importante que o candidato se atente para o fato de alguns cursos terem entrada a partir do segundo semestre letivo de 2023 (que começará em 30 de outubro de 2023). Já a maioria dos cursos terão aulas a partir do começo do primeiro semestre letivo de 2023 (com início em 19 de junho de 2023).

FORMAS DE SELEÇÃO

O PS UNIR 2023 terá dois modos de selecionar os novos alunos dos cursos de graduação. Neste primeiro momento serão utilizadas as notas do Enem. Neste caso, o candidato pode escolher a sua melhor nota obtida em um dos três últimos Enem (2022, 2021 ou 2020).

As notas deverão ser inseridas diretamente no ambiente de inscrição online, por meio deste link. Após a primeira etapa, uma nova relação de cursos e quantidade de vagas serão divulgadas, então para seleção por meio das notas do Ensino Médio, em que candidatos que não realizaram o Enem, ou não tenham sido aprovados na primeira etapa, poderão se inscrever.

COMO SE INSCREVER?

Todo o processo de inscrição no PS UNIR 2023 acontecerá de modo online, e os candidatos precisam preencher todos os campos apresentados. Também é necessário anexar os documentos solicitados, e declarações exigidas no caso de candidatos que concorram como cotistas no PS UNIR 2023. Este é o link para se inscrever no PS UNIR 2023.

SOBRE AS COTAS

O PS UNIR 2023, como acontece em todos os processos seletivos para novos alunos de cursos de graduação da UNIR, tem metade de suas vagas reservadas para alunos cotistas. As cotas se dividem em diversas categorias, contemplando alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, pessoas de famílias com baixa renda, além de candidatos negros, pardos, indígenas e com deficiência (PcDs). Ao se inscrever o candidato pode indicar a cota em que se enquadra e precisará anexar à inscrição os documentos que comprovem a sua situação de cotista. Nos anexos do Edital do PS UNIR 2023, no Portal de Processos Seletivos da Universidade, estão todos os documentos necessários, e a distribuição de vagas de acordo com as cotas, que estão detalhadas no Edital.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO

Mais informações sobre o PS UNIR 2023, e mesmo auxílios para as inscrições, podem ser obtidos por meio do Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR. Para isso podem ser enviados e-mails para o endereço sou@unir.br ou mensagens por WhatsApp para o número (69) 2182-2016. Além disso, aqui é possível encontrar uma relação de contatos com cada uma das unidades da UNIR em que estão sendo oferecidas vagas no PS UNIR 2023.