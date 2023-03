Na sessão ordinária realizada nesta terça-feira, 14, na Câmara de Vilhena, trouxe à tona uma antiga reivindicação da população: a construção de viadutos na BR-364, no perímetro urbano da cidade.

O vereador Pedrinho Alves (Avante), ao ocupar a tribuna da Casa de Leis, iniciou a discussão comentando a respeito do aumento do número de veículos que circulam no município. Ele disse que, semana passada, testemunhou um motoboy transitando pelas calçadas no centro da cidade colocando em risco a vida das pessoas.

“Temos que pensar Vilhena a curto e longo prazo. O número de veículos cresceu demais no município e não podemos permitir que o trânsito continue na forma que está. Assisti uma cena que me deixou arrepiado: no semáforo fechado, no centro da cidade, uma fila de carros, um motoboy passou em 80 km/h por cima das calçadas e eu pedindo a Deus que não saísse nenhuma pessoa das lojas, poque poderia matar alguém. Então, alguma coisa tem que ser feito nesse aspecto do trânsito. É a hora de chamar e reunir as autoridades se discutirmos essa situação. Do jeito que está, não pode continuar. E se deixar, vai ficar pior”, questionou.

Ao participar da discussão, o vereador Zezinho Domingues da Costa (PSD) afirmou que recebeu questionamento de um vilhenense a respeito da construção de viadutos na BR-364, no perímetro urbano de Vilhena, projeto este que estaria no papel. “O fluxo de veículos está grande, principalmente em horário de pico. Temos um senador de Vilhena e Esses viadutos seriam importantes”, destacou.

Por sua vez, o vereador Ronildo Macedo (Podemos) solicitou que ao secretário municipal de trânsito que faça um estudo aprofundado sobre as avenidas que ligam as rotatórias. Para ele, com mãos únicas, houve mais congestionamento.

“Nós assumimos a prefeitura e não conseguimos fazer um estudo mais aprofundado. Mas, quanto às avenidas das rotatórias, como, por exemplo, da Marques Henrique, só desce; aquela avenida que está ao lado no Cavalo Branco que só sobe, e aquela do Posto Cinta Larga, penso que gerou mais congestionamento ainda. Agora, o secretário (trânsito) tem mais tempo e poderia fazer um estudo melhor se realmente convém deixar as rotatórias todas fechadas e só a do Posto Cinta Larga. A gente demora uns 20 minutos por estar congestionada porque há muito movimento e não se consegue andar”, analisou.