O crime de tentativa de assassinato foi registrado na tarde desta quarta-feira, 15, em uma casa na Rua João Arrigo, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no endereço citado.

Ao chegar no local, em contato com a testemunha, mãe da vítima, identificado pelas iniciais A.D.M., de 33 anos, disse que por volta das 13h20, chegou em sua residência um homem identificado pela inicial R., no qual havia negociado uma motocicleta a alguns dias com seu filho.

Porém, houve um desentendendo entre eles, devido R., não ter pago o valor acordado. Contudo, A., e R., estavam conversando na frente da residência, em dado momento entraram em discussão, quando a mãe da vítima ouviu um estampido de disparo de arma de fogo.

A mãe da vítima foi averiguar o que tinha acontecido e ao chegar no local encontrou seu filho caído no solo ferido e R., fugindo sentido Avenida Tancredo de Almeida Neves.

A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. O disparo atingiu a cabeça da do rapaz. A Polícia Técnica Científica (Politec) foi acionada, no local foi encontrada uma faca.

A PM foi até ao Hospital Regional, onde em contato com a equipe médica, informaram que na cabeça da vítima havia vários projétis de chumbinho e uma perfuração nas costas de aproximadamente três centímetros, provavelmente causada por faca.

A PM fez buscas, mas não localizou o suspeito.