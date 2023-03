Na próxima semana devem iniciar as obras do novo escritório regional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae) no município de Vilhena.

A unidade atende sete municípios do Cone Sul do estado. Nesta segunda (20) haverá uma cerimônia que marcará o início das obras.

Prevista para durar nove meses, a obra deve também gerar diversas oportunidades na cidade, já que está orçada em quase R$ 1,8 milhão que serão injetados na economia local. A proposta é oferecer estrutura física mais adequada, confortável e que possa continuar apoiando os empreendedores da região.

A estrutura atual já estava necessitando de melhorias e a obra entregará um espaço para os empreendedores locais mais adequado para a geração de negócios na região que é pujante e com grandes iniciativas de desenvolvimento.

“Os empreendedores locais merecem um espaço mais confortável, adequado e adaptado às necessidades da região. Em breve estaremos aqui recepcionando as lideranças empresariais, apoiando o empreendedorismo e contribuindo para o desenvolvimento de nosso estado”, diz Darci Cerutti, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia.

Para marcar o início das obras, o Presidente do Conselho, a Diretoria Executiva e a equipe do Sebrae em Vilhena fará a entrega simbólica das chaves do atual prédio para a empresa responsável pela reforma nesta segunda (20), a partir das 8h, no local da obra, na Rua Rony de Castro Pereira, 4161, próximo à prefeitura.

Vale lembrar que provisoriamente o Sebrae em Vilhena está atendendo na mesma rua, mas no número 4114, de segunda a sexta, das 8h às 12 e das 14h às 18h.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae acessando o site www.sebrae.ro ou ligando gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).