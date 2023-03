Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 3° BPM realizaram a segurança no Tribunal do Júri do caso “Nego Zen”, em Vilhena.

A missão iniciou na manhã da segunda-feira (13) e finalizou na manhã do dia posterior, totalizando quase 24 horas de julgamento.

O caso

No dia 13 de outubro de 2021, aconteceu uma chacina na área rural do município, que resultou em homicídio quíntuplo na Fazenda Vilhena.

Na ocasião, foram assassinados o proprietário do local, a esposa dele e três funcionários.

Além dos homicídios, os suspeitos realizaram furtos de objetos pessoais e o veículo do proprietário, que foi localizado pela PM dias após o fato, queimado e abandonado em outra área rural.

A Polícia Militar também localizou armas, munições e os suspeitos do cometimento dos crimes.

Penas

Ao todo, seis pessoas foram condenadas, sendo dois foragidos e quatro presentes no tribunal do júri. Três foram condenados a 105 anos de prisão, dois foram condenados a 95 anos e um a 108 anos, ambos em regime fechado.