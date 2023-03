Tendo como prioridade o investimento em pessoas e com políticas públicas direcionadas para cada município a deputada espera liberar verbas de acordo com as necessidades locais.

Com os pés no chão e seguindo firme na missão de fazer o melhor para a população de Rondônia, a deputada federal, Cristiane Lopes esteve em visita in loco na região conhecida pelos rondonienses como Vale do Jamari, precisamente nas cidades de Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Buritis e Ariquemes. Na ocasião, se reuniu com lideranças, secretários e vereadores ouvindo atentamente as principais necessidades de cada cidade que compõem a região.

A primeira cidade visitada foi Monte Negro, tendo uma importante reunião com a vice-prefeita Márcia Fagundes, com alguns presidentes de associações de várias linhas rurais, vereadores e secretários municipais. No ensejo, Cristiane Lopes reforçou, “meu compromisso é fomentar ainda mais a agricultura, a pecuária e o turismo, valorizando cada vez mais as belezas naturais da nossa região”.

Ainda em Monte Negro, a parlamentar visitou junto ao secretário municipal de Administração e Saúde, Rui Costa o Hospital e Maternidade Irmã Dulce. Rui agradeceu à vista e aproveitou a ocasião para apresentar as demandas à parlamentar que vai analisar a possibilidade de atendê-las.

Já na cidade de Campo Novo de Rondônia, a parlamentar acompanhada do vereador da cidade, Walcir Almeida, tiveram a grata satisfação de vistoriar o andamento das obras da Escola Tancredo Neves II, além de conversar com servidores que buscam investimentos para alavancar ainda mais a educação do município.

Além disso, a deputada participou de uma reunião produtiva com o prefeito Alexandre Dias, a secretária de Agricultura, Catiele Oliveira, os vereadores e moradores do município.

“Caminhar assim, sendo recebida pela população, podendo conversar com as pessoas, apresentando o trabalho prestado e conhecendo a realidade de cada um, sem dúvidas, é a melhor parte, sou grata a todos os companheiros do município de Campo Novo de Rondônia e comunidades adjacentes por todo carinho e pela oportunidade de falar sobre o que mais gosto, trabalho”, pontuou.

Seguindo a agenda pelo Vale do Jamari, a parlamentar também esteve na cidade de Buritis, onde foi muito bem recepcionada e pôde dialogar com alguns servidores da educação sobre projetos que vão auxiliar no desenvolvimento de uma educação de maior qualidade aos alunos da cidade.

Tendo Deus à frente de sua caminhada, a deputada aproveitou a estadia em Buritis para estar com os fiéis da Igreja Batista Nacional Shalom, na celebração de um culto a Deus.

Em Ariquemes, cidade de um povo forte que contribui para a economia e avanço de Rondônia, Cristiane teve importantes encontros, entre eles, com servidores do Instituto Federal de Rondônia campus Ariquemes (IFRO), que buscam investimentos para manutenção dos cursos voltados para o segmento feminino e da agricultura.

Esteve também com vereadores da cidade, que solicitaram o apoio da parlamentar em diversas áreas, em especial no que diz respeito à regularização fundiária. “A regularização do imóvel é muito importante porque, além de garantir o direito do bem, visa trazer mais segurança jurídica para os produtores rurais, especialmente os pequenos e médios produtores, ainda fomenta a economia da região, pois facilita o crédito para construção, ampliação e reforma”, destacou Cristiane.

Tendo a área da saúde também como uma de suas prioridades no mandato, visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ariquemes. Com todas as demandas devidamente registradas a deputada buscará em Brasília os investimentos e os canais para que as providências sejam executadas e a população seja agraciada com as benfeitorias.