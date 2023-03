Dando sequência ao roteiro das Pré-assembleias 2023 da Sicoob Credisul, ontem, 14/03, foi a vez de realizar a prestação de contas da unidade de Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho, distante 90 km da capital rondoniense. Representantes da diretoria da Sicoob Credisul e a equipe da agência receberam cooperados e convidados na Escola Estadual Maria de Nazaré dos Santos para divulgar os resultados e o balanço social da cooperativa e apresentar o modelo de distribuição de sobras.

Única instituição financeira presente no distrito, esta unidade da Sicoob Credisul fechou 2022 com crescimento de 15% em sobras e juros ao capital, seguindo o desempenho positivo dos últimos anos. A carteira de crédito cresceu 71% o ano passado, assim como o capital social, que aumentou 32%, e o quadro de cooperados, 24%. “Na reunião de prestação de contas de hoje registramos uma participação maior em relação ao ano passado. Isso significa que o associado está compreendendo o quanto uma instituição financeira cooperativa pode fomentar os seus negócios, trazendo desenvolvimento local”, afirmou o diretor operacional, Dante Hahn.

Renato Doretto, diretor regional da Sicoob Credisul, afirma que desde a abertura da agência no distrito, há sete anos, a cooperativa investiu na comunidade cerca de R$ 62 milhões, um fomento aos negócios locais que giram em torno da pecuária, comércio e turismo. Às margens do Rio Jaci-Paraná, afluente do Rio Madeira, o distrito possui um grande potencial turístico com pesca, ecoturismo e lazer.

“Com a Sicoob Credisul, única instituição financeira local, os moradores do distrito de Jaci-Paraná conseguem realizar as suas operações financeiras sem ter que se deslocar para a capital, Porto Velho”, afirma o gerente geral da agência, Tiago Faccini.

Doretto abriu a noite apresentando um panorama político-econômico mundial e nacional. Em seguida, o diretor operacional Dante Hahn mostrou os grandes números do Sistema Sicoob, seguido dos resultados da Sicoob Credisul, hoje a maior cooperativa financeira da região Norte e a quinta do Sistema Sicoob no País.

Em 2022, a Sicoob Credisul entregou o resultado de R$ 263 milhões, seguindo o histórico desempenho de crescimento dos seus 22 anos de existência. Atualmente, a cooperativa possui 47 agências nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas, com mais de 100 mil cooperados, e ativos que chegaram à casa dos R$ 5,5 bilhões.

Após a apresentação do modelo de distribuição das sobras, aprovado por unanimidade pelos associados presentes, a diretora de riscos, Gislaine Campagnin, divulgou o balanço social, com os inúmeros projetos socioambientais da cooperativa, entre eles o de maior envergadura, o Hospital Cooperar, cujas obras estão na final, em Vilhena (RO).

Após o jantar, houve sorteio de brindes e os associados puderam levar para casa mudas de açaí do Projeto Plantar o Futuro, cujo objetivo é distribuir 10 mil árvores durante o processo assemblear 2023 e contribuir para o meio ambiente de toda a sua área de abrangência.