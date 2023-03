Surgida no estado do Mato Grosso há sete anos, a rede Espaço Católico Divino Amor já tem 52 lojas franqueadas, espalhadas em todas as regiões do Brasil, inclusive nas maiores cidades.

Em todo o estado de Rondônia, há apenas uma filial, localizada em Vilhena. A loja foi implanta há dez meses, à avenida Capitão Castro, e tem uma clientela garantida e crescente.

O varejista é referência em produtos icônicos no universo católico. O carro-chefe são as imagens; algumas estatuetas em resina são verdadeiras obras de arte, retratando com precisão e realismo as feições humanas dos personagens-símbolos da Igreja Católica.

Além dos santos, há seção de presentes personalizados, camisetas, lembranças, terços e publicações que incluem bíblias segmentadas (para crianças, jovens…), quadrinhos e revistas com mensagens fundamentadas na doutrina.

HISTÓRIA

A rede surgiu na cidade de Lucas do Rio Verde (MT), sob a iniciativa de Priscila Piatti que começou comercializando produtos de porta em porta. Hoje, ela preside a rede com seu marido, Luciano.

“Esta paixão foi potencializada no ano de 2009 quando fui trabalhar na secretaria da Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Lucas do Rio Verde. Lá havia um pequeno espaço de vendas de artigos religiosos. Eu amava ver as pessoas saindo dali com um objeto que iria trazer o sagrado para o seu lar. Aquilo era para mim uma realização”, narra Priscila.