Com a missão de representar e lutar pelos direitos dos cidadãos que confiaram na sua representação na Câmara Federal e principalmente zelar pelo direito à liberdade e a vida como estabelece a Constituição Federal no artigo 5º, a deputada federal e vice-líder do partido, União Brasil na Câmara, Cristiane Lopes assinou o requerimento de abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar quem são os verdadeiros responsáveis pelos atos de vandalismo registrados nas sedes dos Três Poderes para que esses criminosos possam ser investigados e punidos.

Obras de arte danificadas, móveis destruídos, danos ao patrimônio público e até incêndio, foram alguns dos episódios registrados durante o domingo no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Manifestantes criminosos e antidemocráticos invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) para protestar contra o resultado da última eleição.

Empenhada em esclarecer os fatos e prestar apoio aos rondonienses que estavam participando dos protestos de forma pacífica em Brasília, Cristiane Lopes esteve na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Porto Velho no dia 12 de Janeiro, onde foi muito bem recebida pelo presidente.

Durante a conversa, mostrou-se totalmente afável a intermediar com relação aos rondonienses que precisassem de informações sobre seus familiares ou amigos que estavam detidos. “Eu vim até aqui na sede da OAB para conversar com o presidente, Márcio Nogueira, na busca de assistência às pessoas inocentes que foram detidas injustamente”, explicou.

Já em Brasília, a parlamentar recebeu em seu gabinete o defensor público geral, Hans Lucas Immich, que se mostrou solidário às famílias que estavam precisando de orientação jurídica na ocasião.

A CPMI já foi protocolada no Congresso e inicialmente a comissão obteve o apoio de 189 deputados e de 33 senadores, sendo que o número mínimo para instaurar um colegiado é de 171 deputados e 27 senadores.

“A verdade precisa vir à tona, deve-se prevalecer os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, que estão previstos no inciso LV do Artigo 5° da Constituição, e que possamos sempre prezar por uma sociedade equânime, justa e democrática, não medindo esforços até que os fatos estejam totalmente apurados e o povo sabendo da verdade”, concluiu.