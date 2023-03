Eduardo Henrique do Couto, popularmente conhecido como “Eduu Couto”, é natural de Buritis. Ele visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre sua carreira musical que vem se destacando dentro e fora do estado, no segmento Rap e Trap.

Desde a infância, o Eduu Couto demonstrou inclinação pela música, começando a se apresentar em festas e eventos regionais aos 17 anos. Aos 18, já era considerado uma das principais promessas do Trap pelos cantores de funk Mc Anjim, dentre outros.

Seu estilo musical é uma fusão do Rap com o Trap, com letras que narram sua vida e experiências pessoais, suas músicas têm rimas inteligentes e melodias viciantes.

Seu primeiro sucesso foi a música “DDD 069”, no estilo ostentação, com o sucesso Eduu Couto chamou a atenção do público e da mídia, a música está na playlist Trap BR, playlist oficial do spotify, juntamente com grandes artistas como Teto e Matue.

O cantor também ganhou destaque em diversos veículos de comunicação como TV e rádio, pelo TikTok a música viralizou com coreografias e trilha sonora em mais de 50 mil vídeos apenas no áudio original.

Além de sua carreira musical, o artista também se dedica à produção de conteúdo digital, ele mantém um canal no YouTube onde compartilha suas músicas, o jovem cantor tem mais de 234 mil seguidores no Instagram.

Apesar de sua curta carreira, Eduu Couto já é considerado um dos principais representantes da música no estado de Rondônia, sua música e estilo inovadores conquistam um público crescente e ele se prepara para lançar novas músicas e clipes, sempre com muita originalidade e talento.

>>> Ouça a musica “DDD 069” pelo Spotify: