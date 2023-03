Na última segunda-feira (13), integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se deram mal. Um dia após invadirem mais uma propriedade no sul da Bahia, eles foram expulsos do local.

Acompanhada pela Polícia Militar, a ação de “desinvasão” de terra teve comando de produtores rurais da região.

Conforme dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na quarta-feira (14), o agronegócio brasileiro bateu mais um recorde. Na soma de janeiro e fevereiro deste ano, o setor foi responsável por alcançar US$ 20,1 bilhões em valor exportado em fevereiro — maior patamar já registrado para o período.

Dias após ver seus militantes serem expulsos de fazenda, o grupo invasor de terras voltou ao noticiário. Na noite de quinta-feira (16), deputados se movimentaram, colheram as assinaturas necessárias e protocolaram o pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito para se investigar quem financia o movimento, o que já está sendo chamado de CPI do MST.

‘Desinvasão’ de terra e mais

A “desinvasão” de terra, o recorde de exportações do agro brasileiro e o avanço para se instalar a CPI do MST na Câmara dos Deputados estão entre os destaques que recentemente movimentaram o setor produtivo do país. Esses e outros 11 assuntos foram selecionados para o ‘Resumo da Semana’, quadro que vai ao ar às sextas-feiras no telejornal ‘Rural Notícias‘.

Veja, abaixo, o ‘Resumo da Semana’ da vez.

Segunda (13)

Presidente Lula edita decreto que cria grupo de trabalho interministerial para elaborar propostas de prevenção aos efeitos das estiagens na região Sul.

Cerca de 170 famílias do MST invadem mais uma propriedade na Bahia, polícia desocupa o local 48 horas depois.

Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira diz que governo não vai admitir ocupações de terra fora da lei.

Nova denúncia de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul. Dessa vez, 82 trabalhadores são resgatados pela Polícia Federal em duas fazendas de arroz em Uruguaiana.

Terça (14)

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) apresenta nove pontos de preocupação com a reforma tributária.

Exportações de produtos do agro batem recorde em receita no primeiro bimestre, superando US$ 20 bilhões.

Chile confirma primeiro caso de gripe aviária no país, abate 40 mil aves e suspende exportações.

Farm Show Mato Grosso reúne mais de 400 expositores e serve de vitrine de tecnologias e oportunidades de negócio.

Quarta (15)

Ministro da agricultura, Carlos Fávaro viaja para Argentina e Uruguai para discutir os desafios do agro na América do Sul.

STF diz que é constitucional cobrança do Funrural para pessoas jurídicas com base na receita bruta.

Abate de bovinos avança 7,5% em 2022. É a primeira alta depois de dois anos seguidos de queda.

Quinta (16)

Pedido de CPI do MST é protocolado na Câmara dos Deputados.

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária convoca ministros ligados ao setor para discutir planejamento estratégico em 2023.

Sexta (17)

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprova elevação para 12% na mistura de biodiesel no diesel.

