O fato foi registrado neste domingo, 19, pela guarnição da Patrulha Reforço, na Rua 32, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço foi informada pelos policiais do Núcleo de Inteligência (NI) que no endereço citado havia movimentação atípica.

Com isso, os militares foram ao endereço e abordaram um homem que saía do local identificado pelas iniciais A.C.C.A., que é motorista de aplicativo. Em revista, foi encontrado com ele uma porção de substância aparentando ser maconha.

Indagado, o condutor disse que era usuário de drogas, e que havia pagado R$ 50,00 pela porção do entorpecente e tinha comprado de um homem conhecido por “Tatuadinho”, e apontou o local para os PMs.

Com isso, os militares da Rádio Patrulha identificaram o morador da casa pelas iniciais R.G.R., (Tatuadinho) que confessou ter várias passagens por diversos crimes relacionados ao tráfico de drogas.

R.G., colaborou com a polícia e autorizou incursão em casa, onde foi localizado 2,752 quilogramas de substância análoga a maconha, balança de precisão e papel filme para embalar entorpecente.

R.G., relatou que vendia entorpecente via aplicativo e que recebia por Pix.

Na casa também estava a amasia de R.G., no qual disse a polícia que não tinha conhecimento que ele vendia drogas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.