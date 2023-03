Uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, a convite da Direção da Escola Nossa Senhora do Amparo, em Porto Velho participou do Momento Cívico na escola de Ensino Fundamental.

A ação teve como objetivo falar sobre valores cívicos, respeito ao próximo, instituições, símbolos nacionais, além de abordar a importância da prevenção ao uso de drogas e do comportamento de bullying.

Durante a palestra, de acordo com o comandante do Batalhão Rondon, tenente-coronel PM Amorim, os policiais militares destacaram a importância do respeito às leis e às instituições que regem o país, bem como o valor do patriotismo e dos símbolos nacionais. Além disso, foi enfatizada a necessidade de se ter um comportamento respeitoso e tolerante em relação aos colegas de Escola e à diversidade de opiniões e pensamentos.

Outro ponto abordado, foi a importância da prevenção ao uso de drogas, que é um problema crescente em nossa sociedade. A PM ressaltou a necessidade de se ter atitudes preventivas em relação ao uso de substâncias químicas, bem como o papel dos pais, educadores e autoridades em auxiliar na orientação e prevenção dos jovens.

Por fim, o tema do bullying também foi abordado durante a palestra. Os policiais enfatizaram a importância de se ter um comportamento respeitoso e solidário em relação aos colegas, e alertaram sobre as consequências negativas do bullying, como a exclusão social e os danos emocionais e psicológicos que podem afetar a vida dos jovens.

A participação da Polícia Militar no Momento Cívico da E.E.E.F. Nossa Senhora do Amparo foi bastante elogiada pela Direção da Escola e pelos estudantes. A ação representa uma importante parceria entre a PM e as instituições de ensino, visando promover a educação cívica e valores importantes para a formação dos jovens.