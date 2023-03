Perseguição a um motociclista terminou em acidente entre a viatura da Polícia Militar (PM) e um carro na manhã deste domingo, 19, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da PM estava em perseguição a um motoqueiro, quando num cruzamento na Avenida 34, a guarnição foi atingida por um carro Fiat Palio, no qual era dirigido por um homem.

No impacto, a viatura acabou derrubando um poste de iluminação no canteiro central da via.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas ainda não há informação se houve feridos com gravidade.

