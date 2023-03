Natural de Nova Brasilândia d’Oeste, Thaís tem 17 anos e com suas medidas perfeitas (manequim 34, 1,70m de altura e 51 kg) cabelos e olhos castanhos escuros, sorriso lindo, inteligente e comunicativa, a jovem Rondoniense vive momentos de expectativa, com todos os tributos para conquistar o título nacional como representante de Rondônia.

Apaixonada pelo mundo miss, concilia escola, as atividades e tarefas escolares e os hobbies com as atividades do miss, trabalhos de divulgação de lojas e parcerias.

Ela sonha em cursar fisioterapia e abrir sua própria clínica.

O concurso visa motivar as jovens de diferentes estados para dar o seu melhor e realizar seus objetivos pessoais e profissionais.

Misses de Rondônia sempre são bem assessoradas pela Agency de Modelo Felicittá, com a direção de Gleice Leite, em busca de novos títulos para Rondônia no Miss Model Teen Brasil 2023.

Agency de modelo Felicittá ressalta que a cultura dos concursos de beleza está cada vez mais em evidência na região.

Segundo organizadora Miss Rondônia, Gleice Leite, a competição não é apenas pela aparência física, considerando a postura diante da sociedade, incentivando ainda ações para causas sociais.

De acordo com ela, a iniciativa para começar a competir em concursos aconteceu de forma natural. Após participar do primeiro, tomou gosto e não parou mais.

As Agency de modelo Felicittá já possuem 13 títulos nacionais e 3 Internacionais.