O fato foi registrado na noite de domingo, 19, pela guarnição da Patrulha Reforço, em uma casa na Rua Liliana Gonzaga, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço, recebeu informação dos policiais do Núcleo de Inteligência (NI) que numa casa na rua citada havia movimentação atípica de pessoas chegando e saindo rapidamente do local.

Com isso, a guarnição foi ao endereço e abordaram um homem que saía do local identificado pelas iniciais S.R.S., no qual em revista pessoal foi localizado com o mesmo uma porção de substância aparentando ser cocaína.

O suspeito disse aos PMs que era empresário, e que era usuário drogas, que havia comprado a porção de entorpecente por R$ 20,00 e indicou o local.

Em contato com o proprietário do imóvel, identificado pelas iniciais L.R.L., este autorizou a entrada dos policiais na casa, confessou o envolvimento com o tráfico de entorpecente e colaborou entregando 55 gramas de substância aparentando ser maconha, uma balança de precisão e papel filme usado para embalar drogas.

Na casa havia um casal, no qual relataram que estavam no local para consumir maconha.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.