Na manhã desta segunda-feira, 20, um homem identificado por Nelson Leoni, de 58 anos, morador da cidade de Comodoro – Mato Grosso, que trabalha como segurança, caiu do barco em que estava pescando e desapareceu nas águas do Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste.

A reportagem do Extra de Rondônia, conversou com Maria Antônia Teixeira, proprietária da chácara onde a vítima estava, segunda ela, Nelson estava em uma embarcação sem colete de flutuação e que em dado momento, ela se ausentou, algum tempo depois notou que Nelson não estava mais no barco.

Maria ficou preocupada ao não ver Nelson no barco, haja vista, que ele não sabia nadar e estava sem colete salva vidas.

Uma vizinha relatou que viu Nelson no rio com as mãos levantadas sendo arrastado pela correnteza.

De imediato, moradores se juntaram e fizeram diversas buscas na esperança de encontrar Nelson, mas não o localizaram.

A Polícia Militar (PM) foi chamada, e acionou o Corpo de Bombeiros de Cerejeiras, no qual pediu apoio do Grupamento de Vilhena e estão no rio fazendo buscas.

>>>Vídeo: