Nem mesmo a forte chuva que caiu no início da noite de ontem impediu a participação de centenas de associados da agência Sicoob Credisul de Rio Pardo (RO) na Pré-assembleia realizada na Escola Estadual Fernando de Souza Gomes.

Distrito de Porto Velho, Rio Parto está a 160 km da capital rondoniense, sendo 95 km de estrada de chão. O evento foi conduzido pelos diretores da cooperativa, Vilmar Saúgo e Renato Doretto, após as boas-vindas do gerente geral da agência, Josimar Silva Correia.

Com a economia apoiada na pecuária de leite e corte e no cultivo de café, a comunidade cada vez mais busca o cooperativismo financeiro para fomentar os seus negócios. Em 2022, o número de cooperados da agência cresceu 34%, enquanto o seu capital social aumentou quase 20%. O índice de inadimplência baixou em 35%, o que levou a diminuir as provisões em -30% e melhorar o resultado da unidade, que fechou o ano com um crescimento de 24% em sobras.

O diretor Regional, Renato Doretto apresentou o modelo de distribuição de sobras, aprovado por unanimidade pelos presentes. “A pré-assembleia é o momento importante na vida da cooperativa, é onde o cooperado pode interagir com os dirigentes, tirar as suas dúvidas, ouvir e trazer sugestões para serem levadas à Assembleia Geral”, destaca Doretto. Este ano, a Sicoob Credisul realizará 35 pré-assembleias em sua área de abrangência.

Doretto também apresentou aos associados os números da Sicoob Credisul, que registra um impressionante crescimento desde a sua fundação, há 22 anos. Em 2022, a instituição entregou o resultado de R$ 263 milhões. Atualmente, a cooperativa possui 47 agências nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas, com mais de 100 mil cooperados, e ativos que chegaram à casa dos R$ 5,5 bilhões.

Dentro do compromisso de transparência, Vilmar Saúgo, apresentou os candidatos aos conselhos Fiscal e de Administração da Sicoob Credisul, que serão eleitos pelos delegados dia 29 de abril. Trouxe ainda o balanço social com os principais projetos socioambientais da cooperativa, como a construção do Hospital Cooperar, a Escola e Faculdade Favoo, Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, Sicoob Saúde, além das ações realizadas em Rio Pardo.

“É impressionante ver a capacidade das pessoas de construir comunidades nesse País, de dimensões continentais. Migrantes vieram de todos os cantos do Brasil, de diferentes culturas, e construíram em Rio Pardo uma comunidade próspera, com base no trabalho árduo de produzir a partir do solo. A Sicoob Credisul está aqui para contribuir para a realização dos sonhos dessas pessoas. Estaremos sempre ajudando, dentro dos critérios legais, com o crédito necessário para que essas pessoas possam produzir cada vez mais”, afirmou Vilmar Saúgo, diretor Executivo da Sicoob Credisul.