A Prefeitura de Vilhena e a Santa Casa de Chavantes entregaram nesta segunda-feira, 20, a reforma das instalações da cozinha e do refeitório do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Avaliada em R$ 300 mil, a obra é resultado de um convênio firmado entre o município e a Faculdade Uninassau.

A obra garantiu o espaço reestruturado, com cozinha industrial, refeitório e uma área dedicada à lavagem e higienização dos alimentos e utensílios.

Também foram adquiridos novos equipamentos adequados para a preparação e armazenamento das refeições. Durante a reforma, as instalações foram transferidas para a Igreja Assembleia de Deus.

O prefeito Flori Cordeiro destacou a importância da obra. “Essa é uma medida importante, realizada em conjunto para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos pacientes e funcionários, que agora têm à disposição uma infraestrutura adequada para o preparo e distribuição dos alimentos”, finalizou.

Atualmente, a cozinha conta com o trabalho de dezoito servidores por turno, preparando diariamente cerca de 2 mil refeições aos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital, Unidade de Pronto Atendimento e Instituto do Rim.

Além dos pacientes de Vilhena, o HRV supre a demanda de pacientes do Cone Sul e do Mato Grosso. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp da Semus no número (69) 3322-2945.