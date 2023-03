Nesta terça-feira, 21, a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) se reuniu para discutir a necessidade de construção de hospitais regionais nos municípios de Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena.

A presidente da CSPAS, a deputada Cláudia de Jesus (PT), colocou em votação um requerimento para convocar os prefeitos e secretários municipais de Saúde dos três municípios a comparecerem na comissão para apresentar as demandas de cada região e incluir a prefeitura de Guajará-Mirim que tem hospital municipal, mas sofre pela falta de recursos municipais.

Durante a reunião, foi discutido o déficit de atendimento de saúde nas regionais e a necessidade de investimentos por parte do governo estadual para solucionar o problema. Os deputados que fazem parte da comissão Cássio Góis (PSB), Luizinho Goebel (PSC) e Alan Queiroz (Podemos) destacaram a importância da construção de hospitais regionais para atender a população local e desafogar os atendimentos nos hospitais em Porto Velho.

Além disso, Cláudia de Jesus também colocou em votação um requerimento pedindo providências e estudo técnico para que a prefeitura de Porto Velho construa um hospital municipal.

Segundo a deputada, a capital rondoniense não conta com um hospital municipal, o que acaba sobrecarregando os hospitais estaduais e prejudicando o atendimento à população. “A construção do hospital é uma demanda antiga da população e a prefeitura precisa tomar providências para atender a essa necessidade”, disse.

Conhecedora dos problemas da saúde de Ji-Paraná, a parlamentar lembra que o hospital municipal atende 17 municípios vizinhos. “Fui vereadora em Ji-Paraná e lá, o município investe recursos próprios com o hospital. Mas não é suficiente porque é a maior cidade do interior do estado e que ainda atende pacientes de muitas outras cidades. A construção do Hospital Regional em Ji-Paraná é uma necessidade urgente”, declarou.

A CSPAS acontece todas às terças-feiras, às 11h30, no Plenarinho 2, da Alero.