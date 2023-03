O objetivo é garantir a participação plena e efetiva das mulheres e criar oportunidades de lideranças femininas em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.

Com um mandato atuante e seguindo firmemente os preceitos de valorização da família e os princípios cristãos, a deputada federal Cristiane Lopes, representante do estado de Rondônia, ganhou notoriedade e assumiu a vice-liderança do seu partido, União Brasil na Câmara Federal.

A indicação de Cristiane é o reconhecimento do trabalho diligente da parlamentar na defesa de pautas importantes para o povo de Rondônia e do país e também representa uma importante conquista para as mulheres na política.

A bancada feminina na Câmara dos Deputados, ainda é muito pequena e vem crescendo a passos lentos. Nesta legislatura o número de mulheres eleitas aumentou de 77 para 91, o que corresponde a 18% dos 513 lugares do parlamento.

Em 2018, foi de 15%, e apesar do salto, o percentual não atinge a igualdade de mulheres e homens no parlamento. “Creio que fui chamada para fazer a diferença e junto ao meu partido darei voz as pautas que Deus me confiar. Agradeço também ao meu povo de Rondônia que votou em mim e acredita no meu trabalho!”, destacou.

A deputada, convicta de seus princípios e valores, se torna cada vez mais ativa nas suas participações e nas discussões de temas importantes para a sociedade brasileira. Em campanha, sempre levantou a bandeira em proteção as crianças e a família e agora, como integrante da Frente Parlamentar contra a Pedofilia, a Erotização e a Transexualização Infantil, tem atuado firme contra essas práticas.

Em seus primeiros dias após tomar posse em Brasília, Cristiane discursou no plenário da Câmara Federal, em defesa da não marginalização da profissão regulamentada dos garimpeiros, como também, visitou mais de três ministérios para alinhar medidas e projetos futuros para Rondônia.

Além disso, foi escolhida para representar Rondônia no grupo parlamentar Brasil-Israel e com menos de dois meses de mandato já apresentou o seu primeiro Projeto de Lei, que altera a Lei Maria da Penha, para dispor o monitoramento por tornozeleira-eletrônica como medida protetiva.

Protocolou também uma emenda à medida provisória dos combustíveis pedindo a prorrogação do benefício da alíquota zero nos preços dos combustíveis, e com isso impedir a inflação e garantir que as famílias brasileiras não sejam mais uma vez impactadas em suas despesas por medidas que não visam o bem social.

Com a sua nomeação, a deputada Cristiane Lopes firma mais uma vez o compromisso de continuar lutando por uma política mais justa e mais participativa, e, acima de tudo, se colocou à disposição da população de Rondônia e do Brasil para trabalhar incansavelmente em busca de um futuro melhor para todos.

“A participação das mulheres em condições de igualdade na tomada de decisões constitui não só uma exigência básica de justiça ou democracia, mas pode ser também considerada uma condição necessária para que os interesses das mulheres e das famílias sejam levados em conta, eu não negocio meus princípios e valores e estou aqui para ser uma voz somada a de outras mulheres para fazermos a diferença”, concluiu Cristiane.