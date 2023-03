A comissão de Defesa do Consumidor recebeu na manhã desta terça-feira (21), no Plenarinho 2, da Assembleia Legislativa de Rondônia, os representantes da Energisa para tratar sobre as demandas de reclamações sobre o setor elétrico e na busca por uma solução para a dívida da empresa com o estado de Rondônia.

Inicialmente, o deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) cobrou uma atuação mais efetiva da Energisa no estado. “Sabemos que existe um débito astronômico da empresa com o estado no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A Energisa deve R$ 1,7 bilhão ao governo e tem que buscar uma solução”, revelou.

Para a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), os problemas levados pelos consumidores devem ser sanados rapidamente. “Nosso papel aqui é levar os problemas à companhia e buscar soluções para a população. Essa Casa de Leis precisa levar as informações a quem tem a competência. O que queremos é a qualidade no serviço prestado ao nosso povo”, pontuou a parlamentar.

O deputado Cássio Gois (PSD) revelou que a Energisa deveria esclarecer com antecedência sobre os aumentos. “Tivemos um aumento recentemente de 22,1% na conta de energia e isso me preocupa muito pois recebemos isso já com o reajuste e sem informação alguma, mas deveria ser explicado pela companhia. O outro ponto é sobre o consumidor de Andreazza que precisa conversar com um totem para reclamação de serviços e hoje para conversar com um funcionário você precisa andar aproximadamente 50 km”, resumiu.

De acordo com o gerente administrativo da Energisa, Fernando Tupan, a Energisa tem atuado na melhoria do fornecimento da energia à população. “Hoje nós temos energia elétrica para os próximos 20 anos e uma presença maior nos 52 municípios. Atualmente, estamos 56% melhor do que antes da Energisa assumir a concessão em Rondônia”, frisou.

O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) apresentou uma proposta para ajudar a sanar a dívida da empresa com o governo de Rondônia. “Estaremos apresentando nos próximos dias uma proposta que pode vir a ser uma solução para a dívida da Energisa junto ao estado para que ela seja convertida na construção de hospitais em Rondônia, visto que este é um problema que atinge os nossos municípios e seria uma compensação para nossa população”, disse.

Em seguida, o Delegado Camargo cobrou uma apresentação sobre as compensações da empresa para com a sociedade. “Por que a Energisa não tem divulgado a tarifa social mediante a esse termo de concessão? Mais uma vez recebemos aqui uma apresentação de power point de uma forma muito genérica com compensação social e ambiental. Esperávamos que trouxessem aqui essas demandas para a população sobre a política tarifária adotada no estado e com atuações mais específicas em prol do povo rondoniense”, encerrou.

Ao final, a Energisa se comprometeu a apresentar as informações sobre a qualidade da energia, desligamentos ocorridos e atendimento prestado ao consumidor à comissão.