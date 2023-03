O respeitável Diretor do campus de Vilhena da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Professor Doutor Claudemir da Silva Paula, agradeceu a OAB Vilhena, na pessoa do Presidente, Túlio Magnus de Melo Leonardo, pela contribuição ao prestar às devidas informações para a construção do Projeto Pedagógico do Curso de Direito da instituição.

O reconhecimento foi oficializado através do Ofício nº 62/2023/CVHA/UNIR encaminhado a Maguns, o qual também reforça a “(…) cooperação dessa Subseção nas ações que desenvolveremos ao longo do curso de Direito, para seu fortalecimento e desenvolvimento, especialmente no tocante à celebração de termos de convênios para a realização dos estágios acadêmicos e demais atividades afins”.

No documento, o Diretor do campus informa que a autorização do curso de Direito na Unir de Vilhena, por meio da Portaria nº 8/2023/SERES/MEC publicada no Diário Oficial da União em 09/03/2023, “(…) representa um grande passo em nossa trajetória de excelência acadêmica.”

Conforme a portaria de autorização do curso serão ofertadas 50 vagas no período noturno, com início das aulas em 19/06/2023.

A forma de ingresso em qualquer curso da UNIR ocorre por meio Processo Seletivo anual, o PS UNIR, com a utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de classificação.