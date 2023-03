O Corpo de Bombeiros de Cerejeiras com apoio do Grupamento de Vilhena e da Polícia Militar (PM) de Pimenteiras, estão trabalhando incansavelmente para localizar Nelson Lione, de 58 anos, que provavelmente tenha morrido afogado, após cair do barco em que estava pescando num local conhecido como Chácara do Raimundo, aproximadamente 2 quilômetros da cidade (leia mais AQUI).

Nelson era morador de Comodoro – Mato Grosso, e estava passando uns dias no local. Ele não sabia nadar e estava sem colete salva vidas.

Nelson estava sozinho na hora que caiu do barco. Uma vizinha ainda avistou ele batendo com as mãos, em seguida afundou e desapareceu.

De imediato, os moradores chamaram a PM e o Corpo de Bombeiros, em seguida passaram a fazer buscas achando que ele apesar de não saber nadar pudesse ter conseguido chegar às margens do rio, pois o local que caiu não era tão distante e havia muitos galhos, no qual poderia ter se agarrado, mas infelizmente os moradores não o encontraram.

O Corpo de Bombeiros de Cerejeiras, com apoio do Grupamento de Vilhena e da PM de Pimenteiras passaram o dia de hoje fazendo buscas, mas sem sucesso.

Nelson trabalhava como segurança em uma coperativa de crédito em Comodoro, estava separado e cogitava mudar para Pimenteiras assim que se aposentasse. A primeira vista, a polícia pensou que Nelson podia ter cometido suicídio, porém, foi encontrado em seu celular que estava no barco imagens gravadas por ele momentos antes de desaparecer nas águas. As imagens mostram ele feliz por estar naquele local. Com isso, a polícia descartou a possibilidade de suicídio.

Nesta quarta-feira, 22, as buscas recomeçam ao amanhecer do dia.