O Estado de Rondônia precisa atrair mais voos aos aeroportos instalados nos municípios, e para que isso aconteça é necessário melhorar ainda mais as estruturas físicas e, principalmente, rever a possibilidade de uma diminuição da alíquota do ICMS que incide sobre o combustível da aviação (QVA).

Para o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) é importantíssimo, no atual cenário, que o governo do estado tome uma posição para atender a demanda das empresas de aviação em relação às melhorias nos aeroportos e a tributação estadual. Dessa forma será possível que as empresas continuem operando em Rondônia, sem suspender voos em algumas cidades do interior.

“O transporte aéreo reativa o turismo e fomenta a economia facilitando o acesso de investidores. Além disso, com a disponibilização de voos diários é possível salvar muitas vidas, uma vez que há um rápido deslocamento de qualquer lugar do estado. É necessário ressaltar também que sem os voos regionais, a população faz longas viagens via terrestre até Porto Velho ou Cuiabá para embarcar até os destinos finais”, destacou Luizinho Goebel.