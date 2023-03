Acidente envolvendo um carro Fiat Uno e uma moto Honda XRE 300 com placa de Pontes e Lacerda (MT) aconteceu na manhã desta terça-feira, 21, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto que não é habilitado, seguia pela Rua Castelo Branco, sentido a Avenida José do Patrocínio, quando no cruzamento com a Avenida Liberdade, colidiu contra o carro, no qual a motorista transitava sentido 5º BEC.

No choque, a condutora do carro perdeu o controle de direção e bateu no poste de energia. Ela não se feriu.

Na moto, além do condutor, havia um passageiro. O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu as vítimas ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec), depois registrou a ocorrência.