Uma motocicleta Honda Bros NXR 150 de cor preta, que havia sido furtada na última sexta-feira, 17, em frente de um comércio na Rua Itália Franco, no centro de Corumbiara, foi recuperada na segunda-feira, 20, pela Polícia Militar (PM).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu informação que um homem foi visto empurrando uma motocicleta Honda Bros pela RO 370 linha 2, e que as características batiam com a moto furtada na sexta-feira, 17, no centro de Corumbiara.

Com isso, a guarnição passou a fazer buscas pela região e localizou o veículo na linha 2, próximo ao Bar Eskinão.

A proprietário do comércio relatou aos policiais que um homem chegou no local empurrado o veículo e disse que havia quebrado e que depois voltaria para buscar.

Contudo, no local há câmeras de segurança, no qual foi disponibilizado as imagens para a polícia que reconheceu o suspeito que é conhecido por “Bedeu” no mundo do crime.

Foi solicitado apoio da guarnição de Cerejeiras para tentar localizar o suspeito, mas os militares não obtiveram sucesso na caçada.

A motocicleta foi levada para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde deverá passar por perícia e depois ser ressarcida ao proprietário.