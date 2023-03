Há uma grande expectativa na região de Rondônia com a chegada do apresentador Luciano Huck, que desembarcou no estado para gravar um episódio especial de seu programa, que será focado na cultura dos povos indígenas locais.

A gravação do programa conta com a participação do líder indígena Almir Suruí, que irá mostrar ao apresentador a riqueza e diversidade cultural dos povos originários da região. O programa tem como objetivo promover a valorização da cultura indígena, além de fomentar o turismo e o desenvolvimento sustentável em Rondônia.

A presença do apresentador na região tem sido muito aguardada pelos moradores locais, especialmente após a premiação dos rondonienses Txai Surui e Neidinha Bandeira no prêmio ‘Melhores do Ano de 2022’ da Rede Globo. O reconhecimento nacional de personalidades da região traz uma visibilidade importante para a cultura e a realidade dos povos indígenas em Rondônia.

Espera-se que o programa traga uma perspectiva sensível e respeitosa sobre a cultura e a realidade dos povos indígenas em Rondônia, além de destacar a importância da preservação e valorização da cultura e dos valores dessas comunidades. A gravação do programa certamente deixará um legado importante para a região e para o país.

