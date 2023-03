No dia 26 de fevereiro foi realizada a prova da primeira fase do Exame de Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Dentre os alunos do 9° período do curso de Direito da FIMCA Vilhena que fizeram a prova, 70% foram aprovados. A lista dos aprovados foi divulgada na segunda semana deste mês.

O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, também conhecido como Exame de Ordem Unificado, Exame de Ordem ou Prova da OAB é uma avaliação a que se submetem, por força de lei, os bacharéis em Direito e acadêmicos matriculados a partir do 9° período do curso de Direito. O exercício da advocacia exige a aprovação na prova da OAB. Este exame é organizado pela própria Ordem dos Advogados do Brasil.

A FIMCA Vilhena tem em sua grade curricular uma extensa preparação teórica e prática para a formação profissional do acadêmico. No semestre passado foi realizado um simulado da prova da OAB com as turmas do 8º e 9º períodos.

Allana Martins, uma das alunas aprovadas, fala sobre a preparação para o temido Exame de Ordem: “Dei preferência em estudar por questões, a fim de conhecer o padrão da Banca Examinadora e considerando que o direito material e processual eu estudava nas aulas da faculdade. O método que adotei funcionou muito bem. Durante a prova, foi possível identificar os conteúdos que os professores trataram em aula, e como eu já estava familiarizada com a banca, a aprovação foi certa. Sou muito grata a todos os professores da FIMCA. Parte dessa aprovação, sem dúvidas, eu devo a eles. Hoje o sentimento é de eterna gratidão”.

O professor Bruno Kasper relata que foram feitas muitas resoluções de questões da OAB em sala de aula, análise da banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas – FGV, bem como estudando alternativas e corrigindo os possíveis erros.

A FIMCA Vilhena estende os parabéns a todos os acadêmicos que realizaram o Exame de Ordem. É gratificante vê-los no 9º período focados e engajados. Também ao nosso corpo docente, pelo comprometimento com a missão e valores da instituição.