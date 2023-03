Felipe Peixer, um artista recém-descoberto de Rondônia, está ganhando destaque na Semana de Design em São Paulo, um evento que reúne profissionais e entusiastas dos segmentos de Construção, Arquitetura e Decoração. Com seu talento e criatividade, Felipe está mostrando ao mundo a riqueza e a diversidade da arte e do design brasileiros.

Felipe apresentou recentemente uma campanha com curadoria de Túlio Algusto na maior feira de móveis e acessórios da América Latina, a ABIMAD. A campanha conta com 27 peças/tapetes que representam cada estado do Brasil e o Distrito Federal, e é uma forma de contar histórias por meio de texturas, cores e composições. Em conversa para a coluna Higor Garcia, Felipe Peixer afirmou: “É uma forma de contar histórias sem usar palavras, e fazer refletir, não sobre a foto, mas sim sobre o momento!”.

Além disso, com um projeto de “De Canto a Canto” pela Tapetah em São Paulo, Felipe Peixer ficou ainda mais conhecido em seu estado, estampando a junção de dois momentos do por do sol por fotografias em movimento, uma com o balanço das árvores ao vento e outra com a vista sobre a ponte do Rio Machado, um dos principais rios do estado de Rondônia.

Com sua participação na Semana de Design em São Paulo, Felipe Peixer está adquirindo novas técnicas e inspirações que prometem trazer muitas novidades para Rondônia. Em suas redes sociais, o artista compartilhou momentos únicos da feira e relatou estar ansioso para aplicar essas novidades em seus futuros projetos, contribuindo para o desenvolvimento do design e da arte em sua região.

A presença de Felipe Peixer na Semana de Design em São Paulo é um exemplo da importância de eventos como esse para o desenvolvimento do design e da arte em todo o país. Profissionais e entusiastas têm a oportunidade de se atualizarem sobre as tendências do mercado, conhecerem novas técnicas e ideias, e compartilharem experiências e conhecimentos que podem impulsionar a criatividade e a inovação em suas respectivas áreas.

Com o talento e a criatividade de artistas como Felipe Peixer, o Brasil mostra ao mundo que a arte e o design são expressões culturais ricas e diversificadas, capazes de encantar e inspirar pessoas de todas as partes do mundo.