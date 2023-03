Evento foi solicitado pelas mães das pessoas com Síndrome de Down e teve

por finalidade apresentar a realidade das pessoas com deficiência,

especialmente com Síndrome de Down

O direito das pessoas com síndrome de Down esteve em pauta na tarde da

última segunda-feira (20) no Plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia.

A audiência pública foi proposta pelo deputado estadual Cirone Deiró, alusiva

ao Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, com o objetivo dar

voz e visibilidade às demandas e reivindicações, ressaltando a importância de

inclusão e garantia de direitos.

O encontro contou com a participação dos deputados estaduais Cirone Deiró e

Delegado Camargo (Republicanos); da gerente da educação especial da

Seduc (Secretaria de Estado da Educação), Natalia Lara; do promotor de

justiça da Infância e Juventude do Ministério Público, Marcos Valério Tessila de

Melo; da defensora pública, Flávia Albaine Farias da Costa; presidente da

comissão especial dos direitos da pessoa com deficiência da Ordem dos

Advogados de Rondônia (OAB-RO), Peterson Henrique Nascimento Lima;

secretária municipal de Educação de Porto Velho, Gláucia Lopes Negreiros;

presidente da comissão de direitos sociais da OAB-RO, Maiara Lima Ximenes

Trench; e a mãe atípica Flaviana Tertuliana.

Com o tema “Conosco, Não Por Nós”, as organizações, instituições, famílias e

pessoas com síndrome de Down aproveitaram a oportunidade para colocar em

pauta os direitos à inclusão. Inicialmente, Flavia Albaine Farias da Costa

abordou o tema “Capacitismo contra a pessoa com síndrome de Down e

legislação protetiva”. Em seguida, a neuropsicopedagoga Graciely Santana

expôs o tema “Neuroplasticidade no síndrome de Down”. O médico

neurologista Marcos Antônio Sueyassu falou sobre sua vivência profissional

com a temática. Já a mãe atípica Flaviana Tertuliana encerrou o ciclo de

palestras tratando o tema “A síndrome de Down e seus desafios”.

Cirone Deiró fez questão de ressaltar o trabalho desempenhado desde o

primeiro mandato em favor da inclusão social. “Desde 2019 recebi essa pauta

das mães atípicas e tenho trabalhado para que os direitos das pessoas com

deficiência sejam exercidos em sua plenitude, conforme o que determina a lei.

Temos que cuidar das famílias para que o governo de Rondônia possa

executar os serviços em favor dos direitos de quem vive essa realidade. Temos

que seguir cobrando do poder público a execução dos serviços. Sonho com o

dia em que as pessoas com deficiência viverão a totalidade dos seus direitos

em nossa sociedade”, pontuou o deputado.

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) pontuou o fato de ser pai

atípico e se colocou à disposição na união pela efetivamente na inclusão social.

“Quero agradecer ao deputado Cirone para formarmos uma força tarefa com

você nessa trincheira. Hoje me sinto honrado de encarar esses desafios.

Vivemos um completo desaparelhamento e um abandono total e vamos montar

uma frente parlamentar para as pessoas com deficiência”, frisou o parlamentar.

Marcos Valério Tessila de Melo disse que tem que ser implantada a

conscientização do respeito ao próximo na sociedade rondoniense. “A gente

precisa de uma cultura de respeito à pessoa com deficiência e de um estatuto

dialogado com diversos atores que fazem parte dessa convergência. Ela é uma

causa global que precisa ser trabalhada de forma integral abordando a saúde,

mercado de trabalho e também a inclusão social”, acrescentou.

Natalia Lara revelou que o trabalho da Seduc está sendo desempenhado para

aprimorar os mecanismos para o pleno exercício das atividades. “A secretaria,

através do governo de Rondônia, admite as falhas junto às pessoas com

deficiências. Tínhamos o Cirone anteriormente e agora contamos também com

o Delegado Camargo para podermos aderir mais parceiros juntamente

com as mães atípicas, pois estamos aqui para ouvi-los e melhorar nosso

trabalho”, revelou.

Ao final, Cirone Deiró reafirmou que a participação das mães e familiares é

essencial para nortear a criação e implementação de medidas que atendam às

demandas das pessoas com síndrome de Down e seus familiares, contribuindo

assim para a promoção da inclusão e igualdade social. “As pautas e

reivindicações apresentadas durante a audiência pública serão transformadas

em propostas de trabalho junto ao governador Marcos Rocha. Tenho defendido

reiteradas vezes que a busca por soluções e aprimoramento das políticas

públicas só será eficiente se houver engajamento de todos os representantes

dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público, da

sociedade civil, especialmente, mães, familiares e pessoas com deficiência”,

encerrou.