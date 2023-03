Imagine-se o evento hipotético: Jair Bolsonaro, como Presidente da República, vai conceder uma entrevista a jornalistas amigos e parceiros e, no meio da conversa, dissesse que sua missão era se vingar de Alexandre de Moraes e dos seus adversários e críticos. Só imaginação.

O que aconteceria, 15 minutos depois que o vídeo viralizasse nas redes sociais? O STF abria um processo contra ele. Moraes mandaria a Polícia Federal ouvir o Presidente antes de definir as punições monocráticas. A esquerda toda se uniria, junto com a grande imprensa, exigindo que o Congresso abrisse, imediatamente, um processo de impeachment. Quanto tempo duraria o mandato de Bolsonaro, nesta história criada apenas como uma ficção? Agora falemos da realidade.

Eleito com uma pequena diferença de votos (menos de 2 milhões, num total de quase 120 milhões de votos válidos) havia uma esperança, ao menos de parte dos brasileiros, de que com Lula a vida do país melhoraria; que haveria churrasco e picanha; que a miséria cairia drasticamente, mas, mais que tudo, que o país fosse pacificado. Os adversários sempre culparam Bolsonaro pelo racha entre os brasileiros. Lulinha paz e amor voltei. Seriam tempos onde o amor voltaria a prevalecer, teses aliás, vendidas aos eleitores, na última campanha.

Em quase três meses de governo, nosso país só mudou para pior. Gastos exagerados, confrontos políticos sem fim; negociações obtusas para que deputados não assinem a CPMI do 8 de Janeiro; aumento do desemprego, susto diário na economia. Mas, ao menos, teríamos paz e amor.

Lula exala apenas o ódio do bem, aquele ódio que só ele e seus seguidores podem distribuir? Só pode ser isso, pela interpretação do jornalismo petista/militante, que ainda tenta defender a fúria demonstrada pelo Presidente, que falou que as coisas só vão ficar bem quando ele f…. o hoje senador e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro, que o condenou, embora ele tenha sido condenado em mais três instâncias.

Avisou também que voltou para se vingar. A grande vantagem é que Lula pode tudo. Tem a seu lado parte importante do Ministério Público e dos tribunais superiores e, tão importante quanto isso, o apoio maciço da mídia. Há quem iga, como piada, que se ele matasse a tiros uma velhinha atravessando a rua, seria defendido e a idosa responsabilizada por passar na frente da bala.

A petista radical, a jornalista Amanda Klein, apenas como exemplo, culpou Bolsonaro pelo sentimento de vingança de Lula, na Jovem Pan. A grande maioria do noticiário tratou o caso quase como algo comum, sem qualquer teor da gravidade que ele realmente representa. Por tudo isso, pelo pacote do domínio ideológico que estamos vivendo, nada vai acontecer a ele, mesmo depois da confissão de que a vendeta será um programa de governo. Se fosse Bolsonaro, poderia começar a pensar sobre o cumprimento da sua pena na cadeia. Pobre do nosso Brasil!

DNIT CONSEGUE CONSTRUIR PASSAGEM PROVISÓRIA EM EXTREMA E LIGA NOVAMENTE O ACRE AO RESTO DO PAÍS

Valeu a pena o esforço feito pelo Dnit para amenizar, num tempo recorde, a dramática situação de isolamento do Acre do restante do país, quando da queda de parte da pista da BR 364, na região de Extrema, ocorrida no último domingo. O trânsito nos dois sentidos ficou interrompido por quase 48 horas, quando, num trabalho feito com a colocação de pedras enormes, a empresa contratada pelo Dnit conseguiu reabrir ao menos uma pista da rodovia, voltando a permitir a passagem dos veículos. Naquele local, segundo informações vindas do próprio órgão oficial, houve o rompimento de uma barragem numa propriedade próxima, jogando um volume de água violento em direção ao bueiro sob a rodovia, que acabou rompendo e causando todo o estrago. Dnit e Polícia Rodoviária Federal pedem que, neste período em que a passagem é muito provisória, até que um desvio seja construído, que os motoristas passem devagar, redobrando a atenção. Todo o cuidado é pouco. Do lado de lá, os acreanos corriam o risco de ficarem desabastecidos, porque todo o combustível e muito dos alimentos consumidos, são levados de caminhão daqui para o outro lado da fronteira com nosso vizinho.

CAMPEÃ DOS SEM ÁGUA, VICE-CAMPEÃ DOS SEM ESGOTO: PORTO VELHO PRECISA URGENTE DOS 3 BI PARA O SANEAMENTO BÁSICO

Na rua Marechal Deodoro, muito perto da avenida Carlos Gomes, região bem central de Porto Velho, quem caminha num dos lados da calçada enfrenta o fedor insuportável do esgoto, que corre a céu aberto. Se no coração da cidade esta situação dantesca é vista e sentida todos os dias, imagine-se em todos os demais bairros e distritos. Porto Velho e São João do Meriti, no Rio de Janeiro, são as duas únicas cidades do país que têm zero no índice no tratamento de esgoto. Temos ainda uma Capital com quase meio milhão de habitantes, onde apenas 26 por cento da população tem acesso à água tratada. Neste quesito, somos os piores do Brasil. Ou seja, campeões negativos, num universo de 5.568 municípios. Os dados são de pesquisa nacional divulga nesta semana, onde a Capital dos rondonienses se mantém, há mais de dez anos, com os piores índices de saneamento básico neste gigantesco país/continente. É por tudo isso que, mais que nunca, há necessidade de se apressar o gigantesco projeto da Prefeitura em concretizar a parceria público/privada para revolucionar o saneamento da cidade. Os investimentos de mais de 3 bilhões de reais virão da iniciativa privada, mas o importante agora é encurtar etapas, para sairmos dessa situação ridícula em que nos encontramos. O prefeito Hildon Chaves e sua equipe têm essa missão vital. Que ela seja cumprida o mais rápido que for possível!

A PONTE BINACIONAL NA PAUTA: MEMBROS DA BANCADA FEDERAL SE ENVOLVEM E ALAN QUEIROZ COMEMORA NA ASSEMBLEIA

A notícia de que a ponte binacional de Guajará Mirim passou a ser prioridade para o governo federal, mobilizou a classe política rondoniense, não só em Brasília, mas também por aqui. Na Capital Federal, o gabinete do senador Confúcio Moura foi acionado, enquanto na Câmara o deputado Coronel Chrisóstomo também entrou na batalha, pedindo urgência na concretização do processo. Quem está na defesa dele também é o deputado estadual Alan Queiroz. Ele esteve em Brasília, na semana passada, onde percorreu gabinetes e foi até o Ministério dos Transportes, onde entregou documento pedindo pela ponte e destacando a importância dela para Rondônia, mas também para nossos vizinhos bolivianos. Nesta semana, da tribuna da Assembleia Legislativa, Alan Queiroz voltou a tratar do tema. “Temos a notícia para o início das obras, inclusive, com recursos já assegurados no DNIT. A ponte será construída de forma gradual, mas sabemos que foi aportado recursos para isso. Ouvimos do representante do DNIT, quando estivemos em Brasília, que esse é um projeto prioritário do governo federal”, comemorou o parlamentar. A intenção do Dnit é realizar a licitação da ponte no início do seguindo semestre e iniciar as obras ainda neste ano, caso tenham sido cumpridos todos os trâmites legais.

PROJETO DE CHRISÓSTOMO AMPLIA PENA DE INVASORES DE TERRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS PARA ATÉ OITO ANOS DE PRISÃO

Nos primeiros dois meses do novo governo brasileiro, já houve mais invasões a propriedades e ataques a elas do que em todo o último ano de Bolsonaro. Foram 13 agora, eram 11 em todos os 12 meses de 2022. Agora, contudo, há alguma coisa diferente, em relação a estes ataques, que não havia antes. Em várias regiões do país, fazendeiros estão se unindo e contra-atacando. No Congresso, representantes do agronegócio e que não concordam com este tipo de crime, já conseguiram bem mais do que o mínimo necessário das assinaturas para ser criada a CPI do MST, proposta pelo deputado gaúcho Coronel Zuco. E tem também o dedo de um rondoniense. O polêmico deputado Coronel Chrisóstomo apresentou, à Mesa Diretora da Câmara, projeto de que aumenta para até oito anos de prisão, invasores de terras, sejam elas públicas ou privadas. Em entrevista divulgada no programa SICNews da TV Record local, o parlamentar chamou os grupos invasores de bandidos. “Vamos exigir a punição exemplar destes criminosos que atacam, destroem, ferem e matam”. Em Rondônia, embora em silêncio, a Patrulha Rural da PM também tem agido, fazendo levantamento das propriedades e fazendo rondas para que não haja ataques às propriedades. Embora o novo governo brasileiro não combata as invasões, pelo contrário, a reação neste momento é forte, contra a bandidagem nas invasões de áreas, incluindo as produtivas.

GOVERNADOR OFICIALIZA LEONILDO NA CULTURA, QUE DIZ QUE CUMPRIRÁ A MISSÃO “COM MUITA DEDICAÇÃO”

Não deu outra! Conforme este blog antecipou em primeira mão, o até agora presidente da Funcer, Leonildo Rodrigues, foi confirmado pelo governador Marcos Rocha como o novo Superintendente da Cultura e Lazer do Estado. A convite já foi feito e aceito, mas a nomeação no Diário Oficial ainda não saiu. Leonildo soube que ocuparia o importante cargo antes mesmo de ser oficialmente anunciado pelo Palácio Rio Madeira/CPA, lendo estas mal traçadas linhas. Ele se disse honrado com o convite e garantiu que “terei esta missão com muita dedicação”. Aliás, dedicação e resultados práticos foram alguns dos motivos que levaram o Governador a nomear Leonildo para o novo posto. Formado em Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal de Brasília, a UnB; diretor teatral, pelo Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, Ibac, Leonildo tem uma longa folha de serviços prestados à cultura. Nos últimos tempos, estava responsável direto pelo bom funcionamento do Teatro Estadual Palácio das Artes, que enfrentou muitos problemas mas que, sob Leonildo, voltou a ser um centro cultural de peso. O novo Superintendente lembrou, ainda, que “em razão ds pandemia, o governador Marcos Rocha, não pôde investir, como gostaria de ter feito, tanto na cultura quanto no lazer. Agora, contudo, haverá investimentos e ele me acionou para a missão de coordenar essa nova estrutura”, comentou Leonildo. A posse deve ser anunciada em breve.

CONTAGEM REGRESSIVA PARA A ENTREGA DO MAIS COMPLETO CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEFICIENTES QUE RONDÔNIA JAMAIS TEVE

Faltam apenas oito dias. Na segunda-feira da semana que vem, 3 de abril, Porto Velho e Rondônia vão ganhar um dos maiores e mais completos centros de recuperação de pessoas com deficiência e uma série de outros problemas de saúde. O evento histórico faz parte de um enredo em que o mandato de uma representante do nosso Estado, no Congresso Nacional, está sendo dedicado a salvar vidas, a melhorar a vida das pessoas e dar atendimento digno a quem precisa. Em seus primeiros quatro anos como deputada federal, ela conseguiu amealhar recursos de emendas para a construção de um hospital de prevenção ao câncer em Ji-Paraná, que funciona muito bem e tem ajudado a salvar centenas de vidas. E agora, recém iniciado seu segundo mandato, Silvia concretiza outro sonho: entrega, junto ao Hospital do Câncer (Hospital do Amor) de Porto Velho, um centro para tratamento de inúmeras doenças, recuperando a quem sofre com deficiências, acidentes e outras causas. A dedicada parlamentar conseguiu mobilizar investimentos na ordem de 33 milhões de reais para tornar mais uma obra da sua vida, que será entregue à população, principalmente a mais carente. O novo Centro terá equipamentos ultra modernos, alguns que só existem em grandes centros ou em outros países. Tudo está sendo concluído para a entrega oficial da obra, na manhã do 3 de abril. O presente é da deputada Silvia, mas quem vai usufruir dele é a comunidade rondoniense.

CRISTIANE NÃO REZA PELA CARTILHA DO PENSAMENTO ÚNICO. POR ISSO ENFRENTA A FÚRIA DA ESQUERDA, NAS REDES SOCIAIS

Ai de quem não rezar pela cartilha imposta pela ideologia esquerdista! O pau come feio e inclusive são feitas denúncias ao Ministério Público e à Justiça, contra estes “criminosos”, que ousam defender outras teses que não as vindas como se todos fossem obrigados a pensar do mesmo jeito. Todos os dias se toma conhecimento de situações como essas. Um exemplo são os ataques que a deputada federal rondoniense Cristiane Lopes, do União Brasil, vem sofrendo. Como cristã e defensora da família, a parlamentar defende, no Congresso Nacional, pautas conservadoras. Como não aplaude os comentários que envolvem transexuais e fala em pastores que se dizem ex-gays, por exemplo, Cristiane tem sido tratada como inimiga por representantes de áreas que se opõem a quem pensa diferente delas. Ou seja, todos são obrigados a seguir um pensamento único: o ditado pela ideologia que quer se impor na marra, inclusive a quem foi legitimamente eleito e que, durante a campanha, deixou claras as pautas que defenderia. O caso ganhou proporções tão agressivas que Cristiane foi obrigada a gravar um vídeo, alegando, principalmente, que as pessoas confundiram a situação. Segundo ela, não há Projeto de Lei que versa a respeito de “cura gay”, mas sim uma ação dentro do grupo religioso denominado “Libertos Por Deus”. Atacada e ofendida por defender suas crenças, Cristiane é desrespeitada nas redes sociais, embora seus eleitores continuem dando a ela todo o apoio que já deram nas urnas.

PERGUNTINHA

Quem você acha que são os rondonienses envolvidos na organização criminosa que planejava atacar e matar autoridades, incluindo o ministro Sérgio Moro e o promotor público Lincoln Gakyia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), de Presidente Prudente, interior de São Paulo?