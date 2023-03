O mercado brasileiro de soja apresentou preços acentuadamente mais baixos nesta terça-feira (21).

Segundo a Safras Consultoria, nova baixa na Bolsa de Chicago e os prêmios cada vez mais negativos pressionam as cotações no Brasil.

Apesar desse tombo, houve bons lotes negociados por necessidade de caixa e de liberação de espaço nos armazéns por questões logísticas.

VEJA OS PREÇOS DA SOJA DISPONÍVEL

Passo Fundo (RS): recuou de R$ 163,00 para R$ 158,00

Região das Missões: baixou de R$ 162,00 para R$ 159,00

Porto de Rio Grande: decresceu de R$ 167,00 para R$ 164,00

Cascavel (PR): passou de R$ 152,00 para R$ 147,00

Porto de Paranaguá (PR): diminuiu de R$ 163,00 para R$ 158,00

Rondonópolis (MT): caiu de R$ 148,00 para R$ 144,00

Dourados (MS): recuou de R$ 149,00 para R$ 148,00

Rio Verde (GO): baixou de R$ 144,00 para R$ 143,00

SOJA EM CHICAGO

Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) fecharam a terça-feira com preços mais baixos. Em dia volátil, o mercado foi prejudicado pelo clima de aversão ao risco no financeiro diante da decisão da política monetária norte-americana desta quarta-feira (22).

Outro fator de pressão para os preços é o avanço da colheita da safra brasileira. A oferta tem aumentado de forma consistente e as atenções dos compradores mudam dos Estados Unidos para o Brasil. Como resultado, a demanda pelo produto norte-americano arrefece a cada dia.

Os contratos da soja em grão com entrega em maio fecharam com baixa de 19,00 centavos ou 1,27% a US$ 14,67 por bushel. A posição julho teve cotação de US$ 14,48 1/2 por bushel, com perda de 18,25 centavos de dólar ou 1,24%.

Nos subprodutos, a posição maio do farelo fechou com baixa de US$ 2,10 ou 0,45% a US$ 460,60 por tonelada. No óleo, os contratos com vencimento em maio fecharam a 56,24 centavos de dólar, com perda de 1,74 centavo ou 3,01%.

CÂMBIO

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,09%, sendo negociado a R$ 5,2470 para venda e a R$ 5,2450 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,2170 e a máxima de R$ 5,2540.